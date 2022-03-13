الولايات المتحدة – انفجرت اليابانية ناومي أوساكا، باكية بعد إهانتها من قبل أحد المتفرجين ثم خسارتها السبت في دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 0-6 و4-6.

وفي المجموعة الأولى ضمن الدور الثاني، صاح أحد المشجعين “ناومي أنت فاشلة”، فعبرت حاملة لقب أربع بطولات كبرى في التنس، التي تعاني من ضغوط ذهنية عن استيائها أمام حكمة المباراة.

وبرغم تماسكها وإكمال المواجهة، قالت المصنفة 78 عالميا بعد الخسارة إن هذه الحادثة ذكرتها بتعرض الأمريكيتين فينوس وسيرينا وليامز لمضايقات في الدورة عام 2001.

وبعد مضايقتها من الجمهور، طالبت أوساكا وهي تتأخر 0-3 بمواجهة من أهانها على مذياع الملعب دون أن تنجح، فبدا التأثر واضحا عليها وهي جالسة على الكرسي.

وبعد مجموعة أولى ساحقة من قبل الروسية المصنفة 21، رفعت أوساكا إيقاعها في الثانية، دون أن تستفيد من أربع كرات لكسر إرسال خصمتها التي حسمت الثانية 6-4.

وكانت أوساكا سلطت الضوء على الصحة العقلية للرياضيين عام 2021، عندما كشفت أنها عانت من الاكتئاب.

لكن في حديثها بعد المباراة في أرض الملعب، قالت أنها لم تكن مستاءة فقط من الإهانة، بل لأن هذه الحادثة ذكرتها بالمضايقات التي تعرضت لها فينوس وليامز وشقيقتها سيرينا في إنديان ويلز عام 2001 :”بصراحة، أشعر أني تعرضت سابقا للمضايقة، وهذا الأمر لم يزعجني. لكني شاهدت مقطع فيديو لفينوس وسيرينا تتعرضان للمضايقة هنا. إذا لم تشاهدوه عليكم مشاهدته (تبكي)”.

تابعت باكية: “لا أعرف لماذا، لكنه خطر في بالي واستعدته مرارا. أحاول عدم البكاء”، قبل تهنئتها كوديرميتوفا.

وكانت الشقيقتان وليامز قاطعتا دورة إنديان ويلز لمدة 14 سنة بعد حادثة العام 2001.

انسحبت فينوس من مباراة في نصف النهائي ضد شقيقتها لإصابة في ركبتها. في اليوم التالي، واجهت شقيقتها سيرينا البلجيكية كيم كليسترز في النهائي، وعندما جلست فينوس ووالدها ريتشارد على المدرجات، واجها صيحات الجماهير على غرار سيرينا في المباراة. وبعد فوز سيرينا، قال والدها أنهم وقعوا ضحية إهانات عنصرية.

المصدر: “أ ف ب”