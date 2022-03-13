إيطاليا – أكد الحرس المالي الإيطالي أنه احتجز يختا فاخرا تابعا للملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو، بموجب العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد الحرس المالي الإيطالي امس السبت صحة التقارير الصحفية عن احتجازه اليخت Sailing Yacht A المتواجد حاليا في ميناء ترييستي، وسلم إلى وكالة “نوفوستي” الروسية شريط فيديو سجل بواسطة طائرة مسيرة وهو يظهر اليخت المحتجز.

وتقدر قيمة اليخت بـ530 مليون يورو، ويبلغ طوله 142 مترا، ودخل الخدمة عام 2017، وتم بناؤه في ألمانيا بمشروع المصمم الفرنسي فيليب ستارك.

ويعد Sailing Yacht A أكبر يخت شراعي خاص ذي محرك على مستوى العالم.

ويأتي ذلك بعد إدراج الاتحاد الأوروبي ميلنيتشينكو (الذي تقدر ثروته بقرابة 25 مليار دولار) و13 رجل أعمال روسيا آخرين على القائمة السوداء في التاسع من مارس، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RBC + “نوفوستي”