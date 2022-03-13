روسيا – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بشأن مستجدات الوضع في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف والرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) أن المكالمة الثلاثية جارية الآن.

وسبق أن أجرى الزعماء الثلاثة الخميس الماضي مكالمة أخرى بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا حيث تجري روسيا عملية عسكرية، وطالب ماكرون وشولتس خلال ذلك الاتصال موسكو بوقف إطلاق النار فورا.

وإجمالا، أجرى ماكرون تسع مكالمات هاتفية مع بوتين منذ السابع من فبراير، على خلفية التصعيد في أوكرانيا، وفقا لقصر الإليزيه.

المصدر: “نوفوستي” + “فرانس برس”