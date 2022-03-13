إنجلترا – ظهرت بيانات رسمية، امس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.8 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي، على أساس سنوي، متعافيا من انكماش بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول السابق له، الذي شهد بدء تفشي متحور “أوميكرون”.

وأرجع المكتب الوطني للإحصاء البريطاني، في تقرير، انتعاش الاقتصاد في يناير إلى نمو جميع القطاعات.

وقال المكتب إن قطاع الخدمات نما بنسبة 0.8 بالمئة في يناير، والإنتاج بنسبة 0.7 بالمئة، والبناء بنسبة 1.1 بالمئة.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، قال المكتب الوطني للإحصاء

وقال المكتب الوطني للإحصاء البريطاني إن اقتصاد المملكة المتحدة ارتفع في يناير بنسبة 1.1 بالمئة، على أساس سنوي، بدعم رئيسي من نمو قطاع الخدمات بنسبة 0.8 بالمئة.

وفق البيانات الجديدة، فإن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في يناير أعلى بنسبة 0.8 بالمئة عنه في فبراير 2020، قبل بدء جائحة كورونا.

الأناضول