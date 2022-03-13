الرياض – تبدأ البورصة السعودية الرئيسية، الأحد، في استقبال سادس اكتتاب خلال 2022، ويستمر حتى نهاية عمل الثلاثاء المقبل، ويخص شركة النهدي الطبية.

واكتتاب اليوم، يمثل الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين الأفراد، للاكتتاب في 3.9 ملايين سهم، تمثل 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 131 ريالا (34.9 دولارا) للسهم الواحد.

وتطرح الشركة 39 مليون سهم، تمثل 30 بالمئة من رأسمالها، 90 بالمئة من الأسهم المطروحة تم طرحها للمستثمرين من المؤسسات.

ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الاكتتاب 5.1 مليارات ريال (1.36 مليار دولار) من شريحتي الطرح للمؤسسات والأفراد.

وتعمل الشركة في مجال الصيدليات ومستودعات الأدوية وبيع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وحسب مسح لـ”الأناضول”، شهدت البورصة السعودية الرئيسة تسعة طروحات أولية العام الماضي.

وصعدت قيمة الاكتتابات في 2021 بنسبة 227 بالمئة، إلى 17.2 مليار ريال (4.6 مليارات دولار)؛ من 5.3 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) في 2020.

وخلال 2022، تم طرح شركة أنابيب الشرق، وشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة علم، شركة الدواء للخدمات الطبية “دمسكو”، وشركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك”، فيما شركة النهدي الطبية سادس الطروحات.

وتضم البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 200 شركة موزعة على 20 قطاعا.

الأناضول