روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الأحد أن الأهداف المدمرة تشمل 99 طائرة، و128 طائرة مسيرة، و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و121 راجمة صواريخ، و443 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و991 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وتقدمت وحدات من القوات المسلحة الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد، وسيطرت جراء العمليات الهجومية على المناطق الجنوبية من بلدات بلاغوداتويه وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكويه في دونباس.

وأشار المتحدث إلى أنه في بلدة نيكولسكويه جهز مقاتلو كتيبة “أيدار” القومية مواقع لإطلاق النار في باحات دير نيكولو-وفاسيليفسكي الأرثوذكسي، حيث احتجزوا حوالي 300 مدني وراهب رهائن.

وعند قيام القوات الروسية بتحرير البلدة، تم القضاء على بعض المقاتلين القوميين فيما فر الآخرون، دون أن يصاب الرهائن ومباني الدير بأضرار.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية، وحاصرت بلدة بوروفسكي بشكل كامل وتحصنت في الضواحي الشمالية لبلدة بوباسنايا، كما أغلقت مداخل مدينة سيفيرودونيتسك من الشرق والجنوب.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية