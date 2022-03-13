الأردن – كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن مخزون المملكة من القمح يكفي لقرابة 15 شهرا.

وكتب الخصاونة في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد: “مخزون القمح يكفي حاجتنا لقرابة 15 شهرا”.

وأكد البنك الدولي الخميس الماضي، أن “الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب ويحافظ على أمنه الغذائي، ولم يتأثر جراء الأزمة الأوكرانية”.

وأفادت وسائل إعلام أردنية في وقت سابق بأن 23 باخرة قمح وشعير ستصل الأردن تباعا حتى أغسطس القادم وتبلغ الكميات المتوقع وصولها للمملكة نحو 111 ألف طن من المادتين وذلك وفق تقرير نشره التلفزيون الأردني.

المصدر: RT