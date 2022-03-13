ليبيا – افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مشروع ميدان باب العزيزية وطريق النخيل الرابط بين جزيرتي باب السلام وسوق الثلاثاء.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة، فقد رافق الأخير في عملية الافتتاح عميد بلدية أبو سليم ومدير شركة الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة عودة الحياة؛ إذ تم فتح مسارين بمنطقة باب العزيزية للقضاء على الاختناقات المرورية وسط العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان: إن المسار الأول يربط بين منطقتي المنصورة وباب العزيزية وطريق الفلاح جنوبًا فيما يربط الثاني بين جزيرة باب العزيزية والإشارة الضوئية طريق الفلاح شمالًا.