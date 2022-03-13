الولايات المتحدة – حقق الروسي دانييل مدفيديف فوزا سهلا في مباراته الأولى كمصنف أول عالميا عندما تغلب على التشيكي توماس ماخاك 6-3 و6-2 امس في الدور الثاني لدورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية بالتنس.

وأنقذ مدفيديف نقطة واحدة لكسر إرساله في بداية المباراة قبل أن يتغلب دون معاناة على منافسه البالغ من العمر 21 عاما والمصنف 158 عالميا، بعدما كسر إرساله ثلاث مرات.

وحسم مدفيديف المباراة بعدما افتتح المجموعة الثانية بكسر إرسال منافسه، في حين لم يحتج لأكثر من ساعة و11 ساعة للتأهل للدور الثالث.

وضرب الروسي الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ32 الأوائل، موعدا في الدور التالي مع الفائز من مباراة الفرنسي غايل مونفيس الـ26 والصربي فيليب كرايينوفيتش.

وما زال مدفيديف الذي يلعب تحت علم محايد لعقوبة الاتحاد الدولي ورابطة اللاعبين المحترفين بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي أزاح الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، يبحث عن لقبه الأول في عام 2022، عقب خسارته في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام، أمام الإسباني رافائيل نادال الذي عاد وتغلب عليه في نصف نهائي دورة أكابولكو في طريق “الماتادور” لإحراز اللقب.

ومن المرجح أن تتجدد المواجهة بين الروسي، ابن الـ 26 عاما، والاسباني في المربع الذهبي في دورة كاليفورنيا التي نادرا ما تبتسم للمصنف أول إذ لم يسبق له أن تجاوز حاجز دور ثمن النهائي في أربع مشاركات.

ويتوجب على مدفيديف أن يصل إلى ربع نهائي دورة إنديان ويلز للحؤول دون استرجاع دجوكوفيتش للمرتبة الأولى عالميا، علما أن الأخير يغيب عن هذه الدورة ولاحقا عن ميامي لأسباب تتعلق بعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما كان مسببا أيضا لعدم مشاركته في بطولة أستراليا الكبرى مطلع العام الحالي.

المصدر: “أ ف ب”