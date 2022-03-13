السعودية – أعلنت السعودية، مساء السبت، عن مناورة خليجية أمريكية تجرى في إحدى القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة بالمملكة “لضمان أمن واستقرار المنطقة”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن “التمرين المشترك عزم النسر 22 بقاعدة فورت كارسون الأمريكية انطلق في 6 مارس/ آذار الجاري ويستمر حتى 17 من ذات الشهر”.

ويهدف التمرين، وفق الوكالة، إلى “تعزيز وتطوير مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة في دول الخليج، والقوات الأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة”.

وأفادت بـ”مشاركة فريق من القوات المسلحة السعودية بجانب مشاركة (فرق من) الكويت والبحرين وسلطنة عمان”، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تفاصيل من تلك الدول بشأن المناورة، أو عدد القوات المشاركة فيها.

وتشهد المنطقة من وقت لآخر حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران وما تعتبره أذرعا لها مثل الحوثيين باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

الأناضول