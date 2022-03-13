بغداد – أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محمد باركيندو، الخميس، أهمية العمل على استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

جاء ذلك في لقاء بين الجانبين على هامش مؤتمر للطاقة منعقد بولاية هيوستن الأميركية في الفترة من 7-11 مارس/آذار الجاري.

وقال وزير النفط العراقي في بيان: “تم خلال اللقاء بحث تطورات السوق النفطية العالمية في ظل الأوضاع والحرب الجارية بين روسيا واوكرانيا، وتداعيات ذلك على السوق النفطية”.

وفق البيان، “أكد الجانبان حرص (تحالف) اوبك+ على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والعمل على الاستقرار في الأسواق النفطية”.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً خلال الأسبوعين الأخيرين لتلامس 140 دولارا للبرميل، مدفوعة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفرض واشنطن حظر على واردات الطاقة من روسيا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

وكان وزارة النفط العراقية، أعلنت مطلع آذار الجاري أن صادرات الخام خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ 3.314 ملايين برميل يوميا، بمجموع نحو 92 مليون برميل، بإيرادات تجاوزت 8 مليارات دولار.

ويلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج منذ مايو/ أيار 2020، التي أقرها تحالف “أوبك+” في أبريل/نيسان 2020، ما أثر على حجم صادرات البلاد، البالغ في الظروف الطبيعية 107 ملايين برميل شهريا.

الأناضول