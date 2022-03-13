ليبيا- شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني في فعاليات مهرجان تكريم المبدعين في دورته الـ10.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد حمل المهرجان عنوان “تألقوا فأبدعوا فأستحقوا التكريم”، مشيرًا إلى أن تأكيد الكيلاني في كلمتها بالمناسبة على كونها مؤمنة بأن الفنون دائمًا لها دور كبير في نهضة الشعوب وتقدمها.

وأضافت الكيلاني: إن الفن رسالة لنشر السلام والتسامح والمصالحة في المجتمعات مثنية على ما قدمه المبدعون من أعمال هي محل فخر للجميع ما يحتم تقديم مبادرات بالتعاون مع الوزارة لإعداد وتنفيذ برامج فنية اجتماعية توعوية تهم المواطن.