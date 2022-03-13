فيينا – ارتفعت أسعار النفط الخام لتبقى فوق 110 دولارات لبرميل مزيج برنت، امس في نهاية أسبوع شهد تقلبات حادة جراء تضارب تصريحات بشأن زيادة محتملة للإنتاج لدول في تحالف “اوبك+”.

وبحلول الساعة 8:12(ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو/أيار، عند 111.88 دولارا للبرميل، بارتفاع 2.55 دولارا أو بنسبة 2.33 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل/نيسان، 2.1 دولارا أو بنسبة 1.98 بالمئة، إلى 108.12 دولارا للبرميل.

وشهدت أسعار الخام ارتفاعات قوية هذا الأسبوع، مع اعلان الولايات المتحدة حظر واردات الطاقة من روسيا.

لكن الأسعار هوت بحدة الأربعاء، وهبطت بأكثر من 13 بالمئة في أكبر انخفاض يومي منذ انهيار أسعار الخام في أبريل/نيسان 2020 مع بدء جائحة كورونا، بعد تصريحات بعد تصريحات لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة قال فيها إن بلاده ستدعم زيادة انتاج النفط لتحالف “اوبك+”، وأحدثت بلبلة واسعة في الأسواق.

والخميس، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي التزام بلاده بخطة الإنتاج الحذرة لتحالف “اوبك+”، مناقضا تصريحات سفير بلاده في واشنطن.

وتتجه أسعار الخام لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 10 بالمئة لكل من خامي برنت والأمريكي.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تتعرض إمدادات النفط العالمية إلى ارباك شديد، وارتفعت الأسعار لأعلى مستوى من 2014.

الأناضول