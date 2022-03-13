ليبيا- أكد رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا مواجهته لتحديين يتمثلان بمواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ومجلس الدولة الاستشاري.

باشاآغا أوضح في حديث صحفي مع مجلة “نيوزويك” الأسبوعية الأميركية تابعته وترجمته صحيفة المرصد أن حكومته جاءت بوصفها نتيجة مباشرة لفشل حكومة الدبيبة في إجراء انتخابات شفافة، فيما التزم هو بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في إطار زمني متفق عليه بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وأضاف باشاآغا أنه لم يسع للاستيلاء على السلطة بوسائل غير ديموقراطية مع تعهده أيضًا بعدم الترشح لضمان شفافية الانتخابات وحيادها، مبينًا إن التخطيط للأخيرة يعني إطلاق عدد من المبادرات للمصالحة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية وأنظمة قياسات ايوية لتأمين بيانات الناخبين.

وتابع باشاآغا: إن هذه الانتخابات سوف تتطلب جهدًا وتعاونًا وأنه ملتزم برؤية هذه العملية تتم، متعهدًا بعدم اللجوء إلى العنف لفرض إرادته وإن رفضت العاصمة طرابلس التنازل بعد أن ثبت أن الحلول تأتي من خلال الاتفاقات السياسية والحوار والتعاون والشفافية لدفع البلاد إلى الأمام.

ترجمة المرصد – خاص