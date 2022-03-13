أوكرانيا – اعتبر عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي فقد السيطرة تماما على الوضع في أوكرانيا.

وقال شيريميت في تصريح لوكالة “سبوتينك”: “لقد فقد زيلينسكي السيطرة على الوضع في البلاد والوضع كارثي، واستولت التشكيلات القومية على السلطة في بعض المناطق وتعيش حياة منفصلة، لا يوجد تفاعل وتماسك، بسببه يعاني المدنيون ويموتون”.

وأضاف: “يضاعف زيلينسكي الضحايا بين السكان المدنيين والجيش الأوكراني من خلال سياسته، ويلقي بالجنود في المعركة، بينما هو نفسه يجلس في مكان ما بعيدا في مكاتب دافئة”.

وشدد النائب على أن “زيلينسكي لا يفعل شيئا لوقف إراقة الدماء، لكنه يضيف صب الزيت على النار”.

المصدر: “سبوتنيك”