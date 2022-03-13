روسيا – حسم فريق تسيسكا “ديربي” موسكو أمام مضيفه لوكوموتيف بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح تسيسكا باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق التركي يوسف يازجي، وعادل لأصحاب الأرض بعدها بثلاث دقائق الفرنسي ويلسون إليزور.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء خطف نجم تسيسكا ماريو فيرنانديز هدف الفوز لفريقه وقاده لانتزاع نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 39 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 31 في المركز السادس على جدول ترتيب فارق الدوري الروسي الممتاز.

المصدر: RT