ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “أغري لاند” المعني بأمور الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في جمهورية إيرلندا عن قرب تصدير شحنة ثيران إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن شركة “كرزون” الإيرلندية لتوريد الماشية بدأت في البحث بشكل نشط عن شحنة ثيران قوامها 1500 رأس للتصدير تتراوح في أوزانها وسلالاتها لتصديرها إلى ليبيا، مبينًا أن الشحنة تضم عجول “فريزيان” يزيد وزنها عن 250 كغم.

وأضاف التقرير: إن الشحنة تتضمن مجموعة من الثيران الملونة التي يتراوح وزنها بين 500 كغم تقريبا فما فوق. مشيرًا إلى أن من المقرر أن تبحر إلى ليبيا في منتصف مارس الجاري ويمكن أن يصل عمرها إلى 30 شهرًا مؤكدًا أن البلاد تستحوذ على أكبر حكم من الماشية المستوردة.

وتابع التقرير: إن ليبيا تمثل الدولة الكبرى الواقعة في خارج الاتحاد الأوروبي التي تقوم بعمليات استيراد الماشية خلال العام 2022 فيما تم تصدير أكثر من 3500 رأس من الماشية إلى أنحاء البلاد في الفترة الممتدة خلال الأسابيع الـ8 الأولى من هذا العام.

ترجمة المرصد – خاص