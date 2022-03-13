ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “فلبين ستار” الفلبينية الناطقة بالإنجليزية توقيف 5 فلبينيين من الضحايا المحتملين لعملية الاتجار بالبشر من السفر إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، كشف عن قيام ضباط الهجرة في صالة الوصول رقم 2 في مطار “نينوي أكينو” الدولي بمنع هؤلاء من السفر إلى ليبيا في الـ6 من مارس الجاري، ناقلًا عن سلطات المطار تأكيدها اكتشاف نمط غريب في مسارات رحلات هؤلاء أثناء التفتيش الثانوي.

وأضاف التقرير: إن الـ5 اجتازوا الفحص الأولي وكان من المفترض أن يستقلوا رحلة إلى تايلاند فيما أخفوا تذاكرهم لرحلة متصلة متجهة لمكان آخر قبل أن تكون ليبيا وجهتهم النهائية، فيما أقروا جميعا و2 منهم شقيقين أن امرأة قابلوها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي وجدت لهم عملًا في مصنع في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص