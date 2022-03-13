ليبيا – أهابت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة تصريف الأعمال بجميع الجهات التابعة لها ومكاتبها بالبلديات سرعة إتمام مرتبات شهري يناير وفبراير.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد شددت في على وجوب القيام بهذا الإجراء لجميع الموظفين، بعد أن تمت إحالة المرتبات من قبل وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال.

وكان وزير المالية بالحكومة خالد المبروك قد أصدر تعليماته للإدارات المختصة بشأن إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس الجاري لإحالتها إلى المصرف المركزي وفق الآلية المتبعة.