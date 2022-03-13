إنجلترا – حقق دينامو موسكو فوزا عريضا على مضيفه أرسنال بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية دينامو كل من فيودور سمولوف وأرسين زاخاريان ودانييل فومين وقسطنطين تيوكافين في الدقائق 14 و46 و76 و90+3 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد الغامبي إيفانز كانغوا في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، رفع دينامو رصيده في مركز الوصافة إلى 42 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطتين مع المتصدر زينيت صاحب الـ44 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند 20 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru