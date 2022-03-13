ليبيا – غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه 23 شخصًا (20 مصريًا، و3 سوريين) قبالة شاطئ رأس بياض بالقرب من مدينة طبرق.

اسريوه صالح المدير التنفيذي لمؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إنه عثر على 3 مهاجرين على قيد الحياة وجثة واحدة، وما زال البحث جاريًا عن 19 آخرين.

وأوضح صالح أن أحوال الطقس السيئة أثرت بشكل كبير على عمليات البحث عن المفقودين، مشيرًا إلى أن هذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وذكر صالح أن تجار الهجرة يقومون بإغراء المهاجرين بإخبارهم أن شواطئ أوروبا تبعد ثلاث ساعات عن سواحل مدينة طبرق، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد مراكب الهجرة في هذه المنطقة.