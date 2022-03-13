ليبيا – تسائل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “مارك أندري فرانش” عن نوع الدولة التي يريد الليبيون تركها لأبنائهم.

“فرانش” أوضح في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أن ليبيا لديها الكثير من التحديات التي يجب مواجهتها للنمو والتنمية وتحسين حياة جميع الليبيين، وهو ما يحتاج إلى وضع القادة الذات والمصالح الشخصية جانبًا لبناء المؤسسات.

وأضاف “فرانش” إن القواعد الأساسية للعبة حاليًا تعتمد على الأزمات، وكل يوم فيها يهدر الفرص ويجعل الحل أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.

ترجمة المرصد – خاص