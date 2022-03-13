ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط تأييدهم الذهاب إلى انتخابات توافقية، لكن هذا غير متاح، والسبب عدم رغبة الموجودين في السلطة والمؤثرين في المشهد الليبي في إجرائها.

قزيط أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن المواطن يرغب في إجراء الانتخابات لاعتقاده أن تغيير الطبقة السياسية الموجودة الآن قد يسهم في حل المشكلة.

وتابع: “لا أتصور أننا سنخلص إلى انتخابات قريبة، والسبب أننا أمام معضلتين، أولهما هل سنذهب لانتخابات رئاسية وبرلمانية أو برلمانية، وهذه الإشكالية موجودة منذ 8 سنوات”.

ولفت إلى أن المعضلة الثانية وجود حكومتين، من هي الرسمية منهما؟ ومن التي ستوصلنا للانتخابات؟

وشدد على ضرورة التفكير في إيجاد قوانين توصل الجميع إلى انتخابات، وهذا لا يتأتّى دون ضغط دولي فعال، مضيفًا: “أرى أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية يجب أن يسبقه تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، فقد باتت باتت ضعيفة ومسيسة وفاقدة للحيادية”.

ونوّه إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز اقترحت تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة، ثم عدلت مقترحها ليكون أعضاء اللجنة من المستقلين.

وتابع: “بالنظر إلى تجربتنا مع البعثة الأممية لا يمكن أن نثق في قراراتها واختياراتها، وقد يكون دورها إشرافيًا فحسب، أما أن تُعطى كل الصلاحيات فهذا غير صحيح، في نهاية المطاف سترجع مخرجات هذه اللجنة إلى المجلسين، ولأن المشكل في ليبيا سياسي لا قانوني فسنعود للمربع الأول”.

وبيّن أن المنظومة الدولية هي جزء من الحل، لكن لا يجب وضع كل البيض في السلة الأممية.

قزيط قال: إن القوى المتصارعة في ليبيا منذ 2013 مدعومة من الخارج، وغالبية الموجودين لا يملكون الحد الأدنى لتولي مناصب قيادية في البلاد.