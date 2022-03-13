وقالت تربية محافظة النجف في بيان، “حصل الطالب الموهوب (حيدر احمد نوري) من مدرسة الموهوبين في النجف على شهادة الفوز بالتصنيف الثاني (second class) ضمن مشاركته مع فريقه في المسابقة العالمية للروبوت في ماليزيا (IRCC2021) بنظام الاونلاين بإشراف من مركز ستمايل النجف، بالاضافة الى مشاركته في البطولة الوطنية الثالثة للروبوت”.

ونقل البيان عن مدير المدرسة قوله إن “تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وإلهام وتطوير مواهب الطلبة من اهدافنا الاساسية يتم ذلك من خلال الدعم والتشجيع وتنمية قوة الابتكار والتكنولوجيا لكل طالب ليسهم بدوره في بناء مستقبل العراق الزاهر”.

ولفت البيان الى أن “الطالب الموهوب حيدر احمد قد ابتكر في العام السابق ريبورت آلي يسير بجهاز تحكم ويستشعر الاجسام التي امامه لغرض التطوير واستخدامه في عدد من الاغراض المدنية كالمطارات والمستشفيات”.