نابولي ينتزع الوصافة من إنتر بثنائية في شباك فيرونا

نابولي ينتزع الوصافة من إنتر بثنائية في شباك فيرونا

إيطاليا – تغلب نابولي على مضيفه فيرونا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

ويدين نابولي بالفضل في الفوز لنجمه النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 14 و71، فيما سجل ماركو فاراوني هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وأنهى فيرونا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فيدريكو تشيكيريني لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة صعد بها إلى المركز الثاني مقلصا الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر ميلان ومتجاوزا إنتر ميلان (58 نقطة) الذي تراجع إلى المركز الثالث.

يذكر أن إنتر ميلان يحل ضيفا في الجولة ذاتها على تورينو في وقت لاحق اليوم، وفي حال فوزه سيستعيد المركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد فيرونا عند 41 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: RT