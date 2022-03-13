تركيا – عقدت في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022، امس ندوة حملت عنوان “البحث عن أرضية مشتركة في الشرق الأوسط” لمناقشة التطورات المتعلقة بالمشاكل الأمنية في الشرق الأوسط.

وشارك في الندوة التي أدارها الصحفي علي أصلان، وزراء خارجية العراق فؤاد حسين وفلسطين رياض المالكي ولبنان عبد الله بو حبيب والنمسا ألكسندر شالنبرغ.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الفلسطينيون لم يحظو بالتضامن الذي حظي به الأوكرانيون.

ووصف تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل بالمخيبة للآمال، مبينا أن التطبيع يجب أن يحدث بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية.

وتعليقا على زيارة الرئيس الإسرائيلي اسحاق هوتسوغ إلى تركيا يومي 9-10 مارس/آذار الجاري، قال المالكي: “أعتقد أن فكرة إقامة علاقات طبيعية بين تركيا وإسرائيل منطقية”.

وتابع قائلا: “تركيا من أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الفلسطينيين، ولا نشعر بأي حزن حيال زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا”.

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إنه في حال طُبقت قرارات الأمم المتحدة، ستنتهي المشاكل في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن لبنان تركت وحدها في مواجهة المشاكل المالية التي تعاني منها، لافتا إلى أن العراق وحده من بادر وقدم النفط لبيروت.

والجمعة، انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا في مركز “نيست” للمعارض والمؤتمرات، بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري، تحت شعار “إعادة بناء الدبلوماسية”، فيما تشارك وكالة الأناضول فيه بوصفها “شريكا إعلاميا”.​

ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وبإشراف تشاووش أوغلو، ويشارك فيه ساسة وأكاديميون ومفكرون وقادة رأي ودبلوماسيون، إضافة إلى رجال أعمال من أنحاء العالم.

الأناضول