ليبيا – أشاد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إنه في اجتماعه مع رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا، بالاهتمام الذي أبداه الأخير للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وحول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، نقل نورلاند فهمه أنّ رئيس الوزراء الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات.

وأشار نورلاند إلى أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، ويظلّ موقف الولايات المتحدة واضحًا باحترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسه.

وحث على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف؛ معتقدًا أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم.

كما أكد على أنه وفي الوضع الحالي “مناصرة طرف ضدّ آخر” ليس خيارًا مطروحًا، والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية.