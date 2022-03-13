ليبيا- أبرمت الشركة القابضة للاتصالات اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني بحكومة تصريف الأعمال بشأن مشروع إقرار منحة الطالب.

بيان صحفي صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن الاتفاقية تهدف لتبني المشروع، إذ ستقوم الشركة القابضة بتغطية القيمة المالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات التقنية البالغة 500 دينار لكل طالب، فضلًا عن قيامها عبر شركاتها بتقديم منتج خاص بالشباب.

وأضاف البيان: إن هذا المنتج يشمل تخفيض خدمات بقيمة 50% من سعر الخدمات العادية دعمًا لطلاب الجامعات والمعاهد والكليات التقنية.