مصر – أفادت وزارة الكهرباء المصرية بأن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وجه بتقديم كل الدعم للدول الإفريقية في قطاع الكهرباء.

وفي تصريحات مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، أوضح أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن “الكهرباء أساس التنمية في مصر وإفريقيا والعالم”، لافتا إلى أن “الكوادر الأساسية من بين العوامل الأساسية في تطوير هذا القطاع”.

وأضاف موضحا: “من هنا، جرى تقديم كل الدعم لتدريب كل الكوادر البشرية في القارة ونقل الخبرات إليها، تخريج 8481 متدربا إفريقيا من خلال قطاع وزارة الكهرباء..والوزارة تقدم لهم كل الدعم”.

وتابع حمزة: “عندما يعودون إلى بلدهم نتواصل معهم، ونرسل عددا من الخبراء إلى الدول الإفريقية حتى يدربوا الكوادر البشرية هناك، ونفعل ذلك في دول حوض النيل أيضا..نوفر كل الاحتياجات الإفريقية، بداية من الطاقات التقليدية وتشغيل وصيانة المحطات، والطاقة المتجددة، التي تعتبر إفريقيا غنية بها مثل مصادر الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية، وأصبح لدى مصر خبرات كبيرة جدا في هذا المجال”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن “إفريقيا امتداد مصر، وبالتالي فإن مصر تهتم بمشروعاتها التنموية في كل المستويات”.

وأكمل: “نقدم الدعم الفني والتقني لها، كما أن الشركات المصرية التي تعمل في الدول الإفريقية نحرص على زيادتها واستمرار العمل فيها”.

المصدر: “الوطن”