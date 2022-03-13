العراق – أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين امس إن الحكومة الجديدة ستشكل خلال فترة وجيزة.

وأشار في كلمة تلفزيونية إلى أن “العراق كانت تسوده الدكتاتورية قرابة 40 عاما، وبدأنا نعمل شيئا فشيئا، وقبل خمسة أشهر أجريت الانتخابات التشريعية”.

وأضاف أن “العراق ليس الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تواجه صعوبة بتشكيل الحكومة، وقلت نقتبس النموذجين البلجيكي أو الهولندي، لأن بلجيكا حاولت تشكيل الحكومة، وبقيت بدون حكومة لمدة سنة ونصف السنة”.

وتابع حسين، أن “الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لكي تشكل الحكومة الجديدة، وسيتم ذلك خلال فترة وجيزة”.

المصدر: RT