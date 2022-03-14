ليبيا – أعلنت غرفة الطوارئ المركزية بالمنطقة الشرقية في وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال نتائج مسح قياس الوضع الوبائي لكورونا بين الأطفال في بنغازي.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، قال: إن المسح شمل الأطفال من عمر أقل من سنة إلى 15 سنة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي شملها المسح 189 حالة.

وأوضح البيان أن الفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة شكلت أعلى نسبة من الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بواقع 46.6% من إجمالي الحالات فيما كان 26.5% من إجمالي الحالات التي شملها المسح مصابة بكورونا.