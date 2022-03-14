ليبيا – قال مدير مركز الجمارك بميناء طرابلس البحري يوسف البوعيشي إن بواخر الحبوب تصل تِباعًا إلى الموانئ الليبية، وقد وصلت ميناء طرابلس باخرتان، إحداهما محملة بـ15 ألف قنطار من القمح، وأخرى محملة بـ27 ألف قنطار من الذرة.

البوعيشي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه ما زالت باخرة ثالثة تحمل قمحًا في منطقة المخطاف بميناء طرابلس تنتظر الدخول.

وبيّن أن إجمالي الكميات الواصلة إلى ميناء طرابلس خلال هذه الفترة من القمح، بلغت 45.5 ألف طن من القمح، و102 ألف طن من الذرة، و25.7 ألف طن من الشعير، و17 ألف طن من الصويا.

ولفت إلى أن السلع الغذائية تصل يوميًا إلى ميناء طرابلس، ويجري إفراغ 5 بواخر محملة بالسكر.

وتابع: “لدينا ناقلة وقود داخل المطاف بالميناء، وأخرى ما زالت تنتظر إذن الدخول، السلع متوفرة، والحركة تسير بشكل طبيعي”.