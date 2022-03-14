الجزائر تمنع تصدير عدد من المواد الغذائية

الجزائر تمنع تصدير عدد من المواد الغذائية

الجزائر – وجه الرئيس الجزائري بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والمعجنات والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح.

وجدد الرئيس الجزائري خلال مجلس للوزراء امس الأحد، التأكيد على مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.

وكلف تبون وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرّم تصدير المواد غير المنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.

وشجع رئيس الجزائر الفلاحين المموّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.

المصدر: واج