الأردن – أكد رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعمل بجدية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الملك عبدالله الثاني يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا.

وخلال لقائه وجهاء وفعاليات ونواب وأعيان محافظة المفرق، أشار الخصاونة إلى أن “جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا، سياسيا واقتصاديا وإداريا، مع دخول المملكة مئويتها الثانية”.

وأضاف: “إن محافظة المفرق تحملت النصيب الأكبر من الأعباء خلال السنوات الماضية جراء موجة اللجوء السوري”، مشيرا إلى أن “الأردن تحمل ضغطا شديدا، وصمد في وجه كل التحديات، بهمة قيادته الهاشمية الحكيمة، والتفاف أبناء وبنات شعبه من حولها، وإيمانهم بمبادئهم الثابتة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وأكد أن “محاولات تصفية القضيَّة الفلسطينية تكسرت على صلابة إرادة ومبادئ جلالة الملك عبدالله الثاني، وأبناء وبنات شعبه، ووطننا الغالي”.

وأعلن أن “الحكومة تعمل بجدية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدون هذه الشراكة لن نكون قادرين على مواجهة تحدي البطالة”.

المصدر: “الغد”