نشر الفنان العراقي كاظم الساهر على حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام مقطع فيديو يجمعه مع حفيدتيه، ابنتي ابنه البكر وسام على المسرح خلال حفل أحياه في مدينة لوس أنجلس الأميركية.

ويظهر الفيديو الساهر وهو جالس على كرسي ويتشارك مع الفتاتين أداء أغنية “عيد العشاق” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي كان يصفق تصفيقًا حارًّا.

وانهالت تعليقات محبّي القيصر على هذا الفيديو إذ أثنوا على جمال الفتاتين الفاتن.وكان الساهر أصيب في الاحتفال بدوار خلال غنائه على المسرح.

وفوجئ الحضور به يقول: “راسي دايخ”، ليظهر بعدها وهو يجلس على الكرسي لبعض الوقت ليستريح، ليعود ويتابع الغناء كأن شيئًا لم يكن.

يذكر أن القيصر يقوم بجولة فنية في مدن وولايات أميركية عدّة أبرزها: هيوستن، لوس أنجليس، شيكاغو، ديترويت واشنطن ونيو جيرسي، قبل أن ينتقل إلى كندا، حيث يحيي حفلتين في تورنتو ومونتريال.