ليبيا – قال عضو مجلس الدولة صفوان المسوري إن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتسمية لجنة من 12 عضوا من مجلسي النواب والدولة، قد تُفهم أنها محاولة لتجاوز التعديل الدستوري الأخير (الثاني عشر) الذي يحوي مسارًا مماثلًا لتشكيل لجنة من المجلسين للنظر في مسودة الدستور أو وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات القادمة.

المسوري لفت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن فشل جلسة مجلس الدولة يُظهر أن أغلبية أعضاء المجلس تشكك في نوايا المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة من 6 أعضاء من مجلسي النواب والدولة.

وبيّن أو هذه اللجنة (6+6) تهدف إلى خلط الأوراق واستلاب صلاحيات لجنة (12+12) التي ينص عليها التعديل الدستوري الذي توافق عليه المجلسان.