اليوم الـ19 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

اليوم الـ19 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

أوكرانيا – تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ19 مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار المساعي للتوصل لحل سلمي للأزمة.

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المصدر : RT