بعد دعوتهما للمنتخب المغربي.. زياش ومزراوي يرفضان العودة

المغرب – أعلن حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي نجم أياكس أمستردام الهولندي رفضهما العودة لتمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم بعد، دعوتهما للانضمام لصفوف “أسود الأطلس”.

وقال زياش في بيان نشره عبر حسابه في “إنستغرام”: “أحب بلدي واللعب لمنتخب المغرب، وكان هذا حلم حياتي، لكن ببالغ الحزن يجب أن أعلن أنه على الرغم من تأكيد رئيس الاتحاد المغربي، اليوم، أنه تم اختياري للقائمة المقبلة، فإنني لن أعود للعب للمغرب”.

وأضاف: “يؤسفني أن أخيب آمال الجماهير، القرار لم يكن سهلا، لكن للأسف أشعر أنه ليس لدي خيار آخر، فعلى الرغم من أنني أعطيت كل ما لدي للمنتخب على مدار السنوات الست الماضية، ودعمته طوال حياتي فالمسؤولون عن المنتخب استمروا بنشر معلومات خاطئة عني، وعن التزامي تجاه بلدي، وهذا السلوك جعل من المستحيل أن أستمر مع الفريق أو أن أكون جزءا منه، وعلمت باختياري من وسائل الإعلام، مثل أي شخص”.

واختتم: “أصدرت هذا البيان لتسمعوا الحقيقة مباشرة مني، وشكرا لكل من دعمني، وأتمنى لمنتخب المغرب كل التوفيق في المستقبل، وبالنسبة لي فتركيزي الآن منصب على اللعب مع نادي تشيلسي”.

من جهته قال مزراوي عبر حسابه في “إنستغرام”: “منذ عام ونصف العام، لم أشارك مع المنتخب المغربي، وطوال هذه الفترة لم أتلق أي اتصال من الاتحاد المغربي، أو من المنتخب، ولم يتم التحدث معي بخصوص سبب إبعادي عن المنتخب”.

وأضاف: “طوال هذه الفترة أثيرت العديد من الحكايات، ولكنني فضلت الصمت على كل التهم، وخلال الأسابيع الأخيرة تحدثت مع بعض أعضاء الاتحاد، وقبلت ذلك حبا مني للمنتخب، لكن يبدو أن المدرب الوطني لا يملك الوقت الكافي للحديث معي، وتفسير ما حدث طوال الفترة الماضية”.

وتابع مزراوي: “نتيجة كل ما حدث، يؤسفني أن أعلن أنني لن أشارك في المباراة المقبلة، وأتمنى التوفيق للمنتخب في هذه المغامرة، وأتمنى أن ألقاكم قريبا”.

يذكر أنه من المقرر أن يحل المنتخب المغربي ضيفا على منتخب جمهورية الكونغو في الـ25 من مارس الجاري، ضمن التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأربعة أيام في المغرب.

المصدر: instagram/nousmaz97/hziyech