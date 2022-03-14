العراق – طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الحكومة الإيرانية بتوضيح “صريح” للقصف الصاروخي على أربيل الليلة الماضية.

وذكر بيان حكومي أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا استثنائيا، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر الأحد، وتسبب في وقوع خسائر، وترويع سكان المدينة”.

وأضاف أن “الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلا عن كونه انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية”.

وأشار البيان إلى أن “العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات ويرفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار”.

وتابع أن “العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني، وهو ينتظر موقفا من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء”.

المصدر: RT