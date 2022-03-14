تركيا – على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، التقى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ومع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية اللبنانية: “التقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو بحضور سفير لبنان في انقرة غسان المعلم والدبلوماسي يوسف جبر”، لافتة إلى أنه “تم البحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الذي تقدمه تركيا للبنان في كافة المجالات الاقتصادية والغذائية، وتداعيات الازمة الأوكرانية على اوروبا والشرق الأوسط ونتائج الوساطة التركية من أجل وقف تدهور الأوضاع بين أوكرانيا وروسيا”.

وأضافت الخارجية اللبنانية: “شكر الوزير بو حبيب نظيره التركي على الدعوة للمشاركة في المنتدى وحسن الضيافة والتنظيم، ووعد الوزير التركي بتلبية دعوة

الوزير بو حبيب لزيارة لبنان قريبا من أجل استكمال البحث في مختلف المشاريع والبرامج الثنائية”.

وتابعت الوزارة: “كما التقى الوزير بو حبيب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية وشؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتم البحث بتداعيات الازمة الأوكرانية على لبنان خصوصا على مستوى الامن الغذائي والطاقة، ووعد المسؤول الأوروبي البحث جديا بتقديم مساعدات فورية وطارئة للبنان، كما تم التطرق الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات النيابية ليستفيد لبنان من رزمة المساعدات المالية التي خصصها له الاتحاد الأوروبي”.

وأكملت: “كما تمت مناقشة التداعيات الخطيرة والتصاعدية التي ما زال يعاني منها لبنان جراء وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري على أراضيه، وما يترتب على ذلك من ضرر على المجتمعات اللبنانية المضيفة لهؤلاء النازحين في ظل عدم كفاية مساعدات المجتمع الدولي”.

المصدر: RT