ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد على مبادرة ستيفاني ويليامز بشأن تشكيل لجنة للاجتماع للاتفاق مع أعضاء مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية.

بوفايد قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر: “بعد رفض مجلس الدولة للتعديل الثاني عشر وأصفه بالمدعوم لعدم وجود توافق حقيقي بين المجلسين، وإن كان هناك بعض التوافق ما بين اللجنتين نعم، ولكن لا يوجد ولم يحدث أي توافق بين الجسمين في جلسات كاملة النصاب وتصويت سليم، وحينما رفض مجلس الدولة هذا التعديل”.

وأردف: “ستيفاني ويليامز رأت أن الخطوة الحالية ننتقل للخطة (ب) التي ضمنت في التعديل وهي في حال لم ينجز التعديل الدستوري من خلال لجنة الـ 24 في مدة 45 يومًا يصار لتشكيل لجنة من الطرفين لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، الذهاب مباشرة للنقطة (ب) ومجلس الدولة ليس لديه أي اعتراض، بل هو يوم رفض التعديل الثاني عشر أعلن أنه مستعد للذهاب لتشكيل لجنة”.

كما تابع: “التعديل الثاني عشر حتى وإن كان هناك توافق بين اللجنتين لم يحقق توافق بين مجلس الدولة كمجلس وليس كلجنة، ومجلس الدولة كان مع الاستحقاق الدستوري دائمًا والاستفتاء على مشروع الدستور كما ينص عليه الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ،ولكن التعديل الثاني عشر ميع هذه المسألة وأصبح يشكل خطورة على مشروع الدستور من خلال لجنة الـ 24 وعلى الأخص على نصاب انعقاد جلسات الـ 24، والتصويت بها مخل بشكل كبير ومهددة لمشروع الدستور من أساسه للأسف ونحن متخوفون وخوفنا بمحله من أن لجنة الـ 24 قد تنسف مشروع الدستور بالكامل، وهذا وارد؛ لأن نصاب التصويت لا يتجاوز الـ 45%؜ من العدد الكلي للـ 24 وهذا كلام غير منطقي ومقبول على الإطلاق”.

وأفاد أن الخلاف على الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة تخص المكان وهو البيضاء والتي أخذت نصيبها وزيادة من دستور 51 ومشروع الدستور.

وأكد على أنه سواء رفض أو قبل مجلس النواب تشكيل لجنة مقابلة مع مجلس الدولة فلجنة 6+6 ستكون نتيجتها واحدة وهي الفشل، مع ترجيح كفة عدم تجاوبه مع لجنة الـ 6 الخاصة به وأنه لن يقدم على هذه الخطوة قبل تمكين حكومة باشاآغا من الدخول طرابلس ومزاولة مهامها.

واعتقد أن المجلس سيرفض الذهاب للخطوة قبل تثبيت عمل الحكومة في العاصمة، مؤكدًا على أنه لا يمكن أن يحصل توافق بين مجلسي النواب والدولة بخصوص قاعدة دستورية ولا قوانين إطلاقًا.

كما أضاف: “في اجتماعات القاهرة والغردقة ولجنة المسار الدستوري من مجلس الدولة والنواب بالنسبة لفريق مجلس الدولة منتخب من 13 دائرة، وقابله فريق معين من قبل عقيلة صالح واجتمعنا في القاهرة واجتمعنا في الغردقة ووصلنا لتوافق بالإجماع وبالتوقيعات وليس مجرد توافق شفهي بل هو مكتوب وموقع عليه من جميع الأعضاء المشاركين من الطرفين وشهدت عليه البعثة في شخص خالد محيي الدين، وأصبحت وثيقة رسمية وهللت لها ستيفاني قبل أن تغادر المشهد، الآن هذه وثيقة ما تزال موجودة وفريق اللجنتين وافقوا عليها بالإجماع، وأصبحت رسمية ومجلس الدولة صادق عليها بمجرد رجوعه وفدنا من الغردقة”.

وأوضح أن الأمر توقف لأن عقيلة صالح على الرغم من أنه عين اللجنة المقابلة لكنه لم يطرح الوثيقة على مجلس النواب ولم يصوت عليها ويصادق عليها، الإشكالية في عقيلة صالح لا يريد أن يثق بالفريق المكلف منه شخصيًا ولم يقبل بنتائجه، بحسب قوله.

وتابع: “يرى أن الفريق الذي ذهب الغردقة ربما تسرع في رأي عقيلة صالح واللوبي المحيط به والضوء المؤثر توجهات وحتى العسكر لا استبعدها، اتفقنا في الغردقة على الاستفتاء على مشروع الدستور ومستوى المناطق الثلاث 50+1 والغينا شرط الثلثين في الاستفتاء وكل طرف يرى انه بإمكانه ان يحقق اهدافه من خلال الاتفاق! نرى أنه احتمال كبير أن يمر مشروع الدستور، ولكن الطرف الآخر يرى أنه بإمكانه أن يفشل المشروع من خلال افشاله في المنطقة الشرقية”.

واستطرد حديثه: “متأكد 100%؜ أنه لن يتم إي اتفاق لا على أساس دستوري ولا قوانين انتخابية بين المجلسين، رأينا حتى القوانين المعيبة التي اعتمدت وكادت أن تجري بها انتخابات ديسمبر مفصلة على شخص واحد، إلا إذا تنازل مجلس الدولة تنازلات مخلة ومذلة ممكن أن يمرر الاتفاق وغير ذلك مع عقيلة صالح ورهطه والعسكر هناك كله من الصعب. مع أن يتولى المجلس الرئاسي المهام التشريعية لهذه المرحلة بقوانين تتعلق بالمسار الدستوري أو انتخابية الرئاسة والبرلمانية”.

وشدد أنه على يقين بأنه لن يكون هناك توافق على اساس دستوري ولا قوانين انتخابية مع مجلس النواب بحكم التجربة، ولأن مجلس النواب مسلوب الإرادة وقراره مصادر بدليل المظاهرات في القبة التي تطالب بإسقاط مجلسي النواب والدولة، وفقًا لتعبيره.

ونوّه إلى أن الحل الحقيقي في الحراك الشعبي القوي المؤثر الذي يستطيع فرض إرادته وتجاوز مجلسي النواب والدولة والضغط على الرئاسي ليتولى بنفسه السلطة التشريعية والحكومة، مبينًا أن الرئاسي والمفوضية والبعثة بالعاصمة، وهذه الأماكن يجب أن يتم الضغط عليها بقوة شعبية.

وقال: “وصلنا للمراحل النهائية لتشكيل هيئة عليا من الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والمجالس الشعبية حتى تؤطر الحراك الشعبي بشكل سليم ويكون مركز على المجلس الرئاسي والحكومة والمفوضية والبعثة، بحيث يتم تجاوز مجلسي النواب والدولة ويستفتى على الدستور الكترونيًا وتزامنًا مع فتح الدائرة الدستورية قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء ونمضي لإصدار القوانين الانتخابية بمراسيم رئاسية طبقًا للدستور الذي سيعتمد من الشعب الليبي، مجلسا النواب والدولة يجب اعتبارهما هم والعدم سواء”.