بينها الدرهم الإماراتي.. بنوك روسية تتحول إلى فتح ودائع بعملات دول لم تفرض عقوبات عليها

بينها الدرهم الإماراتي.. بنوك روسية تتحول إلى فتح ودائع بعملات دول لم تفرض عقوبات عليها

روسيا – لفتت وكالة “نوفوستي” إلى أن مصارف روسية بدأت تسمح لزبائنها بفتح ودائع بعملات البلدان التي لم تفرض قيودا على روسيا، وبينها اليوان الصيني وعملات دول رابطة الدول المستقلة وغيرها.

وأتاح Alfa-Bank لزبائنه إمكانية فتح حساب باليوان من خلال تطبيق الهاتف المحمول. كما يعرض بنك VTB أيضا فتح وديعة بالعملة الصينية لا تقل عن 100 يوان، وسيكون الحد الأقصى لمعدل الفائدة 8% سنويا، ويمكن فتح الوديعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أيضا.

ويسمح بنك “سوليدرنوست” بفتح حسابات بالعملة الصينية يكون حدها الأدنى 500 أو 20000 يوان. كما يمكن فتح وديعة باليوان في بنوك ATB و”بريموريه” وBBR Bank أيضا.

ويعرض Tinkoff Bank فتح الودائع ليس فقط باليوان، ولكن أيضا في المانات الأذربيجاني والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية والدرام الأرمني ودولار هونغ كونغ وغيرها.

ويمكن لزبائن Citi Bank فتح بطاقة متعددة العملات، والتي سيتم ربطها بحسابات بعدة عملات، بما في ذلك الراند الجنوب إفريقي ودولار هونغ كونغ.

المصدر: “نوفوستي”