المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الإثنين، أوضح أن مخزون ليبيا من السلع ضئيل جدًا، مشيرًا إلى توقف دخول سفن الشحن المحملة بالسلع الأساسية منذ أيام، ولو توقف التصدير أكثر من ذلك ستختفي سلع، فيما تجتهد الوزارة لتجهيز بدائل فورية، إلا أن البديل سيكلف البلاد كثيرًا، ولدى القطاع الخاص مخزون من القمح يعادل 400 ألف طن فقط.

وحمّل خبراء اقتصاديون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، الجهات الرسمية جزءًا من المسؤولية عن الأزمة، لعدم أخذ الاحتياطات، مثل بناء عدد أكبر من الصوامع للتخزين وزيادة الرقعة الزراعية، خاصة أن ليبيا مرت بأزمات شبيهة، داعين لسرعة التحرك لإيجاد أسواق بديلة.

وفي تقدير الخبير الاقتصادي الليبي شريف عريقيب، فإن من مسببات الأزمة بهذه السرعة، أن ليبيا للأسف ليس لديها البنية التحتية التي تجعلها تخزن سلعا غذائية تكفيها لعام كامل، والدليل أن القطاع الخاص لا يحتكم إلا على 400 ألف طن قمح.

وأضاف عريقيب: “نتيجة هذا الضعف في إمكانيات التخزين، كانت ليبيا تعتمد على الشحن الدائم للسلع الغذائية إليها من أوروبا ودول الجوار، أما الآن فإن إيجاد سوق بديلة سيجعل تكلفة الاستيراد أكبر، لكنه حل مؤقت ينقذ الأوضاع قبل حدوث أزمة”.

وبعد أن أغلقت عشرات المخابز أبوابها نتيجة عدم توافر القمح، تبادل التجار والجهات الرسمية الاتهامات، وحمّل كل منهم الآخر مسؤولية ما يحدث، فيما احتجز بالفعل بعض التجار كميات كبيرة من الدقيق للاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع، وفق عريقيب.

ويوافق المحلل الاقتصادي سمير مجدي، عريقيب الرأي، في أن غياب التخطيط من الدولة وضعف البنية التحتية سببان رئيسان للأزمة الحالية، فمن المفترض أن تكون الدولة جاهزة لمثل هذه الظروف لأن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي.

ودعا مجدي الدولة لسرعة التحرك وعدم الانشغال بالأحداث السياسية، لتوفير السوق البديلة لتوفير السلع، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، مشددًا على أن الوضع في البلاد لن يتحمل أزمة غذائية.