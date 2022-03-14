لبنان – ناشد رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، السعودية ودول الخليج كافة أن تعود إلى لبنان، لأن “الشعب اللبناني بأمس الحاجة لمساعداتهم لاجتياز هذه المرحلة العصيبة”.

وفي تصريح له، رأى جعجع أن “الوضع في لبنان معقد للغاية أصلا وجاءت أزمة أوكرانيا الأخيرة لتزيده تعقيدا وصعوبة لجهة زيادة الأسعار في الكثير من المواد الإستهلاكية وفي طليعتها المحروقات والخبز ومواد معيشية أساسية أخرى، والكل يعرف أنه وبالرغم من المحادثات التي تجرى في الوقت الحاضر مع صندوق النقد الدولي، فإن لا نتائج ترجى إلا بعد انتخابات 15 أيار”.

واعتبر أن “هناك حلا واحدا وحيدا وهذا ما كان ينقذ لبنان تاريخيا في كل أزمة يمر بها وهو مساعدة الأشقاء الخليجيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية”، مناشدا، القيادة السعودية والقيادات الخليجية كافة “أن تعود إلى لبنان، لأن لبنان الشعب متروك فعليا في الوقت الحاضر، ولأن الشعب اللبناني بأمس الحاجة لمساعداتهم المعهودة لاجتياز هذه المرحلة العصيبة”.

وأضاف: “أناشد القيادة السعودية والقيادات الخليجية كافة أن تعيد النظر بموقفها من لبنان ليس قناعة بالسلطة الحالية طبعا، ولكن إيمانا بالشعب اللبناني، وباستثناء ذلك لا أرى أي بارقة أمل قبل الانتخابات النيابية”.

المصدر: “نداء الوطن”