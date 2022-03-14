روسيا – قرر المنتخب الروسي تعليق مشاركته في المسابقات تحت رعاية الاتحاد الدولي للجودو “IJF” والاتحاد الأوروبي للجودو “EJU” لأسباب لوجستية وأمنية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الروسي للجودو أن المنظمة اتخذت هذه الخطوة بسبب الوضع الحالي للسياسة الخارجية، مشيرا إلى أن هذا التدبير مؤقت.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد الروسي للجود: “في ظل الظروف الحالية، فإن وصول المنتخب إلى معظم الدول التي تقام فيها المسابقات الدولية صعب للغاية”.

كما أن لدى الاتحاد الروسي للجود كل الأسباب للخوف على سلامة الرياضيين الروس، حيث لا يزال قرار الاتحادين الدولي والأوروبي للجودو بشأن قبول الروس للمشاركة في المسابقات في وضع محايد ساري المفعول.

يذكر أن الاتحاد الدولي للجودو “IJF” ألغى جميع البطولات في روسيا بسبب تفاقم الوضع في أوكرانيا.

وتم الإعلان في وقت سابق أن الاتحاد الدولي للجودو استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الاتحاد الروسي للجودو أركادي روتنبرغ من جميع المناصب للاتحاد.

المصدر: “russian.rt”