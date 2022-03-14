سواريز وفابريغاس يدافعان عن ميسي ونيمار

إسبانيا – دافع كل من لويس سواريز وسيسك فابريغاس عن زميليهما السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي ونيمار بعد تعرض ثنائي باريس سان جيرمان لصافرات الاستهجان من جماهير فريقهما أمس الأحد.

ورفعت جماهير فريق العاصمة الفرنسية أصواتها ضد ميسي ونيمار خلال الفوز 3-0 على بوردو في منافسات الدوري الفرنسي، أمس الأحد، معربة عن غضبها من الخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي على يد ريال مدريد، بعد أن فرط سان جيرمان في تقدمه 1-0 في إسبانيا (و2-0 في مجموع المباراتين) قبل أن يخسر 1-3.

وتعرضت غالبية لاعبي سان جيرمان للصافرات أثناء الإعلان عن الأسماء قبل مباراة بوردو، باستثناء كيليان مبابي صاحب الهدفين ضد ريال في المباراتين.

ونشر سواريز، الذي تشارك الأمجاد مع ميسي ونيمار في برشلونة وحققوا سويا لقب دوري الأبطال عام 2015 وشكلوا ثلاثيا تاريخيا عرف بـ”إم إس إن”، صورة على “إنستغرام” برفقة صديقيه وكتب “كالعادة، لا ذاكرة لكرة القدم. دائما معكما ميسي ونيمار. أحبكما كثيرا”.

وبدوره غرد فابريغاس، الذي لعب إلى جانب ميسي ونيمار في برشلونة على “تويتر”: “لا ذاكرة لكرة القدم على الإطلاق.. إنه عار. دائما معكما يا صاحبَي”.

ورغم خروجه من دوري الأبطال، يتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه ويبدو أكثر من أي وقت مضى قريبا لاستعادة اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح ليل.

إلا أن لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا يبقى الحلم الأكبر للنادي الباريسي الذي وصل إلى النهائي للمرة الأولى عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني، وقد استقدم هذا الموسم كوكبة من النجوم في مسعاه لتحقيق اللقب القاري، أبرزهم ميسي، المغربي أشرف حكيمي، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الايطالي جانلويجي دوناروما.

المصدر: وكالات