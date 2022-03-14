ليبيا – أقر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش بأن جزءًا من حالة الارتباك التي تسود السياسة الخارجية الليبية ليس إلا انعكاسًا لارتباك الوضع في الداخل بكل ما شهده من انقسامات وصراعات.

شمبش رأى في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أن التحدي الذي تمثله التدخلات الخارجية يأتي عبر أداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعض السفراء الغربيين الذين يمارسون مهامهم من ليبيا أو عبر دول الجوار.

وتطرق شمبش لموقف عديد من السفارات الغربية من الحكومة التي كلفها مجلس النواب مؤخرًا برئاسة فتحي باشاآغا، متسائلًا: “هم جميعًا يعترفون بشرعية مجلس النواب كجسم سياسي منتخب ومعبر عن إرادة الليبيين؛ فلماذا كانوا يتعاملون بأريحية مع حكومة (الوفاق الوطني) التي لم يعترف بها مجلس النواب، ونتج عن ذلك تفردها بعقد اتفاقات خارجية اقتصادية وأمنية مع بعض الدول، والآن لا يعترفون بحكومة الاستقرار الجديدة؟”.