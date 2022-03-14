سويسرا – أعلن الاتحاد الرياضي الجامعي الدولي أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين لن يتمكنوا من المشاركة في المسابقات والفعاليات تحت رعاية المنظمة حتى نهاية عام 2022 على الأقل.

وبالتالي، لن يتمكن رياضيو روسيا وبيلاروس من المشاركة في دورة الجامعات الصيفية المقررة في مدينة تشنغدو الصينية.

وقالت المنظمة في بيان: “أكدت اللجنة التوجيهية للاتحاد الدولي للجامعات أن الرياضيين الروس والبيلاروس، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الرياضي الجامعي الوطني في روسيا وبيلاروس، لن يشاركوا في مسابقات وأنشطة الاتحاد حتى نهاية عام 2022 على الأقل”.

وأدانت قيادة الاتحاد الرياضي الجامعي الدولي العملية العسكرية الروسية لحماية الدونباس، وتأثيرها على الشعب الأوكراني، بما في ذلك المجتمع الرياضي الجامعي الأوكراني.

وفي 28 فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية، وفسر هذا القرار بـ “حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية”.

كما قرر “الفيفا” و”اليويفا” في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم “قطر 2022” وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي الـ3 من مارس، لم تسمح اللجنة البارالمبية الدولية للرياضيين القادمين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في بكين 2022.

المصدر: m24.ru