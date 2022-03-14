غوتيريش يبحث مع أردوغان مبادرات الحل في أوكرانيا

غوتيريش يبحث مع أردوغان مبادرات الحل في أوكرانيا

نيويورك – بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مختلف المبادرات لحل الأزمة في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الأمين العام: “عبر غوتيريش عن امتنانه لأردوغان على جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف: “بحث الطرفان مبادرات مختلفة لإنهاء الأزمة، مشددين على أن السلام أهم هدف”.

وتابع: “تطرق الجانبان قضايا الأمن النووي، فضلا عن تأثير الأزمة على الغذاء وأمن الطاقة في العالم”.

وقال غوتيريش الأسبوع الماضي، إن “الوضع الحالي في أوكرانيا له تداعيات على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة للبلدان النامية”.

وأضاف: “ليس للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على حياة المدنيين فحسب، بل لها أيضا تداعيات عالمية”.

وأوضح: “لا تستطيع البلدان النامية التي تمر بأوضاع عصيبة بالفعل أن تتحمل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى”.

المصدر: “تاس