ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تهافت المواطنين لتخزين المواد الغذائية مثل الدقيق وزيت الطعام في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد توجه الأسر لتخزين هذه المواد بسبب الحرب ين روسيا وأوكرانيا وكلاهما من المصدرين الرئيسيين للقمح إلى المنطقة فضلا عن زيادة متوقعة في كل عام على الإقبال على الشراء لقرب حلول شهر رمضان.

وأضاف التقرير إن ليبيا تحصل على 75% بالمئة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في وقت بدأ فيه ارتفاع الأسعار حتى قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية ناقلا عن أحد المتبضعين في سوق الجملة بالعاصمة طرابلس ويدعى صالح مصباح قوله أن اللوم يقع على التجار عديمي الضمير.

وقال مصباح:”إنهم يريدون دائما الاستفادة عندما يكون هناك صراع فيما ألقت متسوقة ثلاثينية تدعى سمية رفضت الكشف عن اسمها الكامل وهي تحمل كيسين من الدقيق زنة 5 كيلوغرامات باللائمة على حكومة تصريف الأعمال التي تحاول تطمين الناس بشأن كفاية خزين القمح وهو ما لا تصدقه.

ترجمة المرصد – خاص